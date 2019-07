Schepers belegt bei DM Platz fünf

Die Leichtathletin Annika Schepers von der SG Dettingen hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend U18/U20 in Ulm im Kugelstoßen den fünften Platz belegt.

Mit der neuntbesten Weite (14,65 Meter) war Annika Schepers für die Titelkämpfe gemeldet und kam im Ulmer Donaustadion bereits zum Auftakt des Wettkampfs der weiblichen U18 knapp an diese Meldeleistung heran. Auf 14,57 Meter stieß die Athletin der SG Dettingen die drei Kilogramm schwere Kugel im ersten Versuch. Im zweiten Versuch kam Schepers auf 14,11 Meter, der dritte Versuch war ungültig, doch das Finale der besten acht hatte sie mit der bis dahin viertbesten Weite sicher erreicht. In den letzten drei Versuchen gelang Annika Schepers keine Steigerung mehr, bei einem ungültigen Stoß erzielte sie Weiten von 14,04 und 13,85 Metern. Dagegen verbesserte sich Michelle Oehmichen (Hallesche Leichtathletik-Freunde), die bis dahin als bestes Ergebnis 14,40 Meter stehen hatte, mit ihrem vorletzten Versuch auf 15,19 Meter und schob sich noch an der Dettingerin vorbei auf Rang vier.

Deutsche Kugelstoß-Meisterin der weiblichen U18 wurde Cassandra Bailey (LG Stadtwerke München), die in allen sechs Versuchen die 16-Meter-Marke übertraf und mit 16,78 gewann. Zweite wurde Jaqueline Gippner (SC Magedburg) mit 16,34 Metern vor Aileen Kuhn (LAZ Ludwigsburg) mit 15,72 Metern.