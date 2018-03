Saisonvorbereitung der SG Dettingen in der Landessportschule

Traditionell haben die Leichtathleten der SG Dettingen auch diesmal wieder ihr Trainingslager in der Landessportschule in Albstadt abgehalten. Unter Anleitung der Trainer Siegfried Fieder und Marcel Fieder wurde an den drei Tagen sehr intensiv trainiert. Dabei stand weniger die Kondition im Vordergrund, sondern es wurde mehr Wert auf das Techniktraining in allen Disziplinen gelegt, wobei jede Disziplin zweimal auf dem Programm stand. Bei einigen Athletinnen waren bereits erhebliche Fortschritte zu erkennen, die auf eine erfolgreiche Saison hoffen lassen. Um die körperlichen Akkus wieder aufzuladen, gab es eine hervorragende Verpflegung. Alle Mahlzeiten wurden in Buffetform serviert und auch die Qualität des Essens war ausgezeichnet. Abgerundet wurde das Trainingslager durch den Besuch des Hallenbades, bei dem der Spaß im Vordergrund stand. Alle Athletinnen waren sich einig, dass sie nächstes Jahr alle wieder dabei sind.