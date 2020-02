Rosenmontagsparty mit DJ und Livemusik

Der Musikverein Dettingen veranstaltet am Rosenmontag, 24. Februar, eine Rosenmontagsparty in der Festhalle in Dettingen. Wie im vergangenen Jahr legt DJ Tonix Fasnetshits, die aktuellen Charts und Rock-Klassiker bunt gemischt auf. Zudem wird als Gast die Hausemer Guggamusik da sein. Im Programm wirken die Showtanzgruppe Dettingen und die Fasnet-Band des Musikvereins aus Dettingen mit. Die Gäste kommen an drei verschiedenen Bars auf ihre Kosten. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Wer vor 21 Uhr kommt, bekommt einen Getränkegutschein.