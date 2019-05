„The Show Must Go On“ – Getreu diesem Motto kommt es nach dem Erfolg im Jahr 2017 zur zweiten Auflage von Rock meets Blasmusik in Dettingen. Gemeinsam mit der Band Chraft lädt der Musikverein Dettingen am Freitag, 24. Mai, zu einer Rocknacht in die Ziegelhalle Dettingen (Aumann Bauunternehmen, In der Aue 25) ein. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Indem E-Gitarre und Co. auf Blasinstrumente und Gesang treffen, wird den Gästen mit Hits von Queen, Toto, Bon Jovi und vielen mehr ein Konzert der besonderen Art geboten, verspricht der Musikverein. Die siebenköpfige Band Chraft hat sich nach zweijähriger Pause wieder für dieses Projekt zusammengefunden und wird nach dem gemeinsamen Auftritt mit der Musikkapelle noch bis spät in die Nacht abrocken.