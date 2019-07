Rainer Aumann siegt in Erbach

Rainer Aumann vom TV Dettingen hat den 23. Erbacher Triathlon über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 43 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) für sich entscheiden. Er benötigte für die Distanz eine Zeit von 2:15:57 Stunden.

Ebenfalls mit einer starken Leistung belegte Rainer Aumanns Teamkollege Heiko Heinisch in der Altersklasse der 45- bis 49-Jährigen den dritten Platz. Ein weiterer Teilnehmer des TV Dettingen war Norbert Haile, der 30. in seiner Altersklasse wurde. Insgesamt nahmen knapp 130 Athletinnen und Athleten über die olympische Distanz teil.

Max Gschwandtner startete unterdessen zur Vorbereitung auf den Ironman Hamburg (28. Juli) beim Chiemsee-Triathlon über die Mitteldistanz. Hier belegte er den 32. Platz in der Gesamtwertung unter insgesamt knapp 300 Teilnehmern. Gschwandtner absolvierte die Distanz in der Zeit von 4:28:34 Minuten. In der Altersklasse bedeutete dies den zehnten Platz.

Mehrere Dettinger Triathleten nahmen beim 20. Leutkircher Zeitradfahren über 2,3 Kilometer teil. Insgesamt waren 84 Sportler bei guten äußeren Bedingungen am Start. Alle Dettinger konnten Podestplatzierungen erreichen.