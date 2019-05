Rainer Aumann sichert sich dritten DM-Titel

Rainer Aumann vom TV Dettingen hat sich beim Triathlon über die Mitteldistanz bei der Challenge Heilbronn den DM-Titel in seiner Altersklasse gesichert. Für Aumann war es nach 2015 und 2016 bereits der dritte Titelgewinn. Im Vorjahr war er Zweiter geworden.

Der Schwimmstart der Altersklassenathleten in Heilbronn erfolgte als „Rolling Start“, alle fünf Sekunden gingen dabei sechs Athleten ins Wasser. Die Temperatur des Neckars betrug 15,9 Grad, weshalb das Tragen eines Neoprenanzugs vorgeschrieben war. Danach erfolgten anspruchsvolle 84 Radkilometer, knapp 1000 Höhenmeter waren dabei zu überwinden. Das abschließende Laufen über die Halbmarathondistanz führte über drei Runden entlang des Neckars und durch die Innenstadt von Heilbronn. Rainer Aumann zeigte in allen drei Teildisziplinen eine ausgeglichene Leistung und erkämpfte sich so erneut den DM-Titel der 45- bis 49-Jährigen. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten betrug im Ziel mehr als zehn Minuten. In der Gesamtwertung der 865 männlichen Amateure belegte er in der Zeit von 4:20:14 Stunden den 25. Platz.

Beim 31. Heidesee-Triathlon in Forst belegte Simon Veit vom TV Dettingen über die Distanz von ein Kilometer Schwimmen, 32 Kilometer Radfahren und 7,5 Kilometer Laufen den elften Platz in der Gesamtwertung sowie Rang zwei in seiner Altersklasse. Veit benötigte für die Strecke 1:29:44 Stunden. Sein Teamkollege Max Gschwandtner wurde 25. der Gesamtwertung und Sechster in seiner Altersklasse (1:33:34 Stunden). Oliver Veit rundete das gute Abschneiden der Dettinger mit Platz fünf in seiner Altersklasse ab (1:41:09 Stunden).