Mit einer Bronzemedaille im Gepäck ist Rainer Aumann vom TV Dettingen von der ersten baden-württembergischen Meisterschaft im Trailrun zurückgekehrt. Die trug der baden-württembergische Leichtathletikverband in Zell am Harmersbach im Schwarzwald aus.

Coronabedingt mussten von diesem Frühjahr bis Herbst die meisten Triathlon-Veranstaltungen abgesagt werden. Umso größer war auch bei Rainer Aumann die Freude, dass doch noch eine Meisterschaft außerhalb des Triathlons im Herbst stattfinden konnte. Der Start in Zell am Harmersbach erfolgte in kleinen Gruppen im Abstand von jeweils drei Minuten. Zwei Stunden vor dem Start setzte der Regen ein, was sich im späteren Rennverlauf auf der Strecke durch erschwerte Bedingungen bemerkbar machte. Der Großteil der Strecke führte im Wald über schmale Naturwege, welche beim Laufen durch die Nässe rutschig waren. Insgesamt mussten über die Distanz von 20,7 Kilometer knapp 700 Höhenmeter zurückgelegt werden, die meisten davon auf der ersten Hälfte der Strecke.

Zweikampf um die Bronzemedaille

In der Altersklasse M40-49 gingen 14 Läufer an den Start. Von Beginn an versuchte Rainer Aumann, Sichtkontakt zur Spitze zu halten. Bei Kilometer neun konnte er den Führenden seiner Altersklasse überholen, musste diesen kurz danach aber auf einem längeren Abschnitt mit Gefälle wieder ziehen lassen. Auch waren die leichten Straßenlauf-Wettkampfschuhe nicht die beste Wahl auf diesem Terrain, wie der Dettinger feststellen musste. Am Schluss lieferte sich Rainer Aumann noch einen spannenden Zweikampf um die Bronzemedaille mit einem Konkurrenten vom TV Bühl 1847. Diesen konnte der Dettinger, der nach 1:34:58 Stunden ins Ziel kam, letztlich mit nur vier Sekunden Vorsprung auf Distanz halten.