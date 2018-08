Radtour mit Josef Rief entlang der Iller

Die Sommer-Fahrradtour mit dem Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) unter dem Titel „Links und rechts der Iller“ findet am Dienstag, 28. August, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ in Dettingen.

Im Anschluss macht die Gruppe eine Besichtigung bei der Gärtnerei Hamp in Dettingen. Mittagessen gibt es im „Landgasthof Löwen“ in Oberopfingen (Selbstzahler). Am Nachmittag geht es zur ehemaligen Synagoge nach Fellheim. Abschließend findet ein Besuch des archäologischen Parks „Caelius Mons“ in Kellmünz statt.

Interessenten werden gebeten, sich bis Montag, 27. August, 17 Uhr, unter Telefon 07351/15730 oder per E-Mail anmeldung@josef-rief.de anzumelden.