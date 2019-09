Radlerin stößt mit Bus zusammen und wird schwer verletzt

Eine junge Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Bus am Montag in Dettingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 17-Jährige von der Hammerschmiede nach rechts in die Landesstraße. Beim Abbiegen kam sie zu weit nach links. Sie stieß mit einem Omnibus zusammen und stürzte auf die Straße. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler empfehlen, beim Abbiegen vorsichtig und langsam zu fahren. Das gelte besonders für Radfahrer.