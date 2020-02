Radfahrer übersieht Auto

Bei einem Unfall in Dettingen ist am Donnerstagvormittag ein Radfahrer verletzt worden. Der Mann war laut Polizeibericht gegen 10.15 Uhr in der Straße Kleinkellmünz in Richtung Kellmünz unterwegs.

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lastwagen übersah er einen entgegenkommenden Autofahrer. Beim Zusammenstoß mit dem Hyundai prallte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann eher leicht verletzt sein. Die Polizei (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 3000 Euro und am Fahrrad auf 100 Euro.