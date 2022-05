Projektwoche und Kool-Tour-Nacht „Mitten im Glück“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Glück ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die aus einem normalen Tag etwas Besonderes machen! So machten Kathrin Jantz und Hanna Münch vom Förderkreis Gute Clowns e.V. in Ulm und alle Lehrkräfte sowie die Eltern, die mithalfen und mit dabei waren, aus normalen Schultagen ganz besondere Tage, an die wir uns noch lange erinnern werden. In einer Geschichte trifft Eckart der Marienkäfer auf eine Elfe. Sie macht ihm immer mehr Angebote, z.B. Reichtum, Schönheit, Gesundheit und Wunschkraft – dafür müsste er nur seine glücklichen Gefühle abgeben. Sollte er das tun? Diese Frage stellten Katrin und Hanna dann auch unseren Schülerinnen und Schülern im Glücksunterricht.

Und auch bei den anderen Projekten „Dem Glück auf der Spur“, „Glücksbande“ und „Glück mit allen Sinnen“ ging es um Glück erleben, Gefühle spüren und zeigen und Gemeinschaft erfahren. Und als Höhepunkt der Glückswoche präsentierten Katrin und Hanna für alle ihr Stück „Der kleine Clown“. Es gelang ihnen, damit Freude zu verbreiten und zum Nachdenken anzuregen. Diese besonderen Tage in der Schule haben wir dem Organisationsteam der Kool-Tour-Nacht zu verdanken, die dies in die Wege geleitet hat. Und so wird für uns Glückskinder auch bei der Kool-Tour-Nacht ein normaler Abend zu einem besonderen glücklichen Abend! Viele tolle Kunstwerke der Schulkinder „Fröhliche, lachende Gesichter“ sind Teil der Ausstellung „Vom Glück, Mensch zu sein“. Teilweise beleben diese Bilder dann auch als große Fahnen die Dettinger Durchgangsstraße. Es gibt viele Angebote aus den Bereichen Musik, Tanz, Sport, Literatur, Wissen und eine Ausstellung, die die glücklichen Momente der Vergangenheit und Gegenwart aufspürt. Und dazwischen verspricht eine Bar- und Bistromeile auf dem Schulhof kulinarische Besonderheiten. Mit 100 Gläsern Sekt, 80 Akteuren und Minister Peter Hauk wird dann die 2. Kool-Tour-Nacht „Mitten im Glück“ am 30. Juli um 19 Uhr eröffnet.