Polizei sucht Wohnwagen-Einbrecher

Ein Unbekannter hat in Dettingen versucht, einen Wohnwagen aufzubrechen. Laut einem Bericht der Polizei hatte sich der Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, an dem in der Wielandstraße abgestellten Wagen zu schaffen gemacht und versucht, die Türe aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. Zurück blieb ein Schaden von etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.