Polizei überwacht Schwerlastverkehr auf der A7

Die Polizei hat am Donnerstag auf der A 7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Altenstadt den Schwerlastverkehr kontrolliert. Die Beamten achteten neben dem Mindestabstands auch auf das Überholverbot. 23 Verstöße wurden festgestellt.

Immer wieder ereignen sich schwerwiegende Verkehrsunfälle mit Lastwagen auf den Autobahnen rund um Memmingen, so die Polizei. Ursächlich für die Lastwagenunfälle seien oftmals ein viel zu geringer Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie die Missachtung des Überholverbots.

Diese Verkehrsverstöße hatte die Autobahnpolizei Memmingen am Donnerstagvormittag mithilfe der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm, der Verkehrspolizeien Kempten und Neu-Ulm sowie des Gefahrguttrupps Schwaben Süd/West verstärkt im Visier. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch einen Polizeihubschrauber, dessen Besatzung auf der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen bis zur Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Nord aus einer Höhe von 500 bis 1000 Meter das Verkehrsgeschehen beobachtete. Hierbei wurden die Aufnahmen per Live-Übertragung direkt an die Beamten am Boden übertragen, die Lastwagen von den eingesetzten Streifen aufgenommen und schließlich angehalten.

Somit konnten die Verkehrssünder unmittelbar auf den Verkehrsverstoß folgend mit ihrer gefährlichen Fahrweise konfrontiert und die Verstöße geahndet werden. Die Missachtung des Überholverbots ist nach Angaben der Polizei mit einer Geldbuße in Höhe von mindestens 70 Euro, die Unterschreitung des Mindestabstands mit mindestens 80 Euro belegt. Daneben kommt es zu Punkten im Fahreignungsregister.

Bei der dreistündigen Kontrollaktion wurden insgesamt 23 Verstöße registriert. Kraftfahrzeugführer ohne Wohnsitz in Deutschland mussten die Strafe direkt vor Ort bezahlen. Der gravierendste Verstoß wurde bei einem Lastwagenfahrer erkannt, der nur sechs Meter hinter dem Fahrzeug vor ihm fuhr. Im Falle eines kurzen Bremsmanövers des Vordermannes käme es hierbei unweigerlich zu einem Auffahrunfall, teilt die Polizei abschließend mit.