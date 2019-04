Podestplatzierungen für Athleten des TV Dettingen

Triathlet Rainer Aumann vom TV Dettingen hat im Jedermann-Wettbewerb beim Swim & Run in Mengen Platz zwei belegt. Er absolvierte die Distanz von 400 Meter Schwimmen und 4,4 Kilometer Laufen in 21:23 Minuten und holte sich so auch den Sieg in seiner Altersklasse.

In Mengen war auch ein Schnupperwettkampf für Kinder im Programm. Das Laufen erfolgte wegen der kühlen Temperaturen nach einer kurzen Pause im Jagdstartverfahren. Die beste TVD-Platzierung erreichte Ahmad Sheykhzade. Er benötigte bei den Kindern B für die 50 Meter Schwimmen und 500 Meter Laufen 3:18 Minuten und wurde Zweiter.

Beim vierten Leiblachlauf in Hergensweiler vertrat Tommy Janson die Farben des TVD im Hauptlauf. Die zwölf Kilometer lange Strecke bewältigte er in 44:32 Minuten. Damit erzielte er Platz vier. Insgesamt erreichten 127 Männer und 76 Frauen beim Hauptlauf das Ziel. Beim siebten Ebershauser Lauf traten Julia und Stephen Baumgartner an. Stephen Baumgartner gewann den Zehn-Kilometerlauf in 35:20 Minuten. Seine Ehefrau Julia nahm erstmals an einem 50-Kilometerlauf Lauf teil und gewann in 4:59:16 Stunden die Frauenwertung.

Beim Laufsporttag in Kempten ging Simon Veit über die 5000 Meter an den Start. Am Ende erreichte er den 33. Platz in der Gesamtwertung (4. AK M30). Mehr als insgesamt 1100 Frauen und Männer traten in Kempten an.