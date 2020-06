Pfarrer Roj wird 70

Benedykt Roj, Pfarrvikar in der katholischen Seelsorgeeinheit Illertal, ist vor Kurzem 70 Jahre alt geworden. Geboren wurde Pfarrer Roj am 11. Juni 1950 in Knurow in Polen. In Krakau studierte er Katholische Theologie und wurde 1976 zum Priester geweiht. Seinen priesterlichen Dienst übte er bis 1981 im damals noch kommunistischen Polen aus. Von 1982 bis 1994 wirkte Pfarrer Roj als Missionar in Kamerun. Danach kam er nach Deutschland, wo er zunächst in den Pfarreien Altensteig, Mühringen und Rot am See als Priester eingesetzt wurde, bis er am 1. Juni 1999 in die Seelsorgeeinheit Illertal kam. Dort ist er bis heute als Seelsorger und Priester tätig. Wie das Kirchdorfer Pfarramt mitteilt, habe es die momentane Lage nicht zugelassen, den 70. Geburtstag von Pfarrer Benedykt Roj gebührend zu feiern. Hermann Sproll, Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates Dettingen, übergab Pfarrer Roj beim Fronleichnamsgottesdienst ein Modell für einen Gartentisch, den die Seelsorgeeinheit ihm schenken wird. Die Ministranten in Dettingen bastelten eine Girlande mit Fotos von sich, auf denen jeder Ministrant einen Buchstaben in der Hand hatte. Daraus entstand der Schriftzug „Die Minis gratulieren zum 70. Geburtstag“ und die polnischen Worte „Wszystkiego najlepszego“, was auf Deutsch „Alles Gute“ heißt. Als weiteres Geschenk bekam er einen Hocker.