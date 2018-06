Oliver Veit ist stark unterwegs

Oliver Veit vom TV Dettingen hat einen Podestplatz beim 30. Rothsee-Triathlon nur knapp verpasst. Beim Liga-Wettkampf in Erbach belegte der TVD ersatzgeschwächt Platz zwölf.

Der Rothsee-Triathlon findet seit 1989 jährlich in Mittelfranken im und um den Rothsee statt. Der Wettkampf geht über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen). Oliver Veit lieferte ein gutes Rennen ab und erreichte mit einer Gesamtzeit von 2:20,24 Stunden Platz fünf unter 85 Startern in seiner Altersklasse. Zu Platz drei fehlten ihm am Ende nur 1:21 Minuten.

Beim Chiemsee-Triathlon über die Mitteldistanz vertraten Oliver Veit und Max Gschwandtner den TVD. Beide werden am 29. Juli beim Ironman in Hamburg an den Start gehen und nutzten den Wettbewerb als Vorbereitung. Gschwandtner belegte Platz sieben in der Altersklasse (AK) 2M und Rang 47 in der Gesamtwertung (4:27,50 Stunden). Veit wurde Zehnter in seiner Altersklasse (SEN1M) und erreichte Platz 67 in der Gesamtwertung (4:36,25) im Feld der knapp 350 Sportler.

Weber arbeitet sich auf Platz 16 vor

In Erbach wurde der dritte Ligawettkampf über die olympische Distanz ausgetragen. Wegen der sommerlichen Temperaturen war das Tragen eines Neoprenanzugs beim Schwimmen verboten. Die Dettinger gingen geschwächt in der Besetzung Simon Weber, Niclas Baldauf, Simon Veit und Marcus Zell an den Start. Sebastian Kuhn konnte wegen eines Trainingsunfalls nicht teilnehmen. Schnellster Dettinger Schwimmer war Baldauf vor Weber, welcher das Schwimmen auf Platz 21 (21:57 Minuten) beendete. Für Zell (23:57) reichte es hingegen nicht für die Spitzengruppe. Veit bekam beim Schwimmen einen Schlag ins Gesicht und musste anschließend wegen Atemproblemen das Rennen vorzeitig beenden. Weber schaffte es, mit einem guten Lauf den Wettkampf als 16. zu beenden. Baldauf kam als 19. ins Ziel, Marcus Zell auf Platz 43. In der Mannschaftswertung bedeutete dies wegen des Ausfalls von Simon Veit Platz zwölf im Feld der 15 Teams.

Heiko Heinisch und Norbert Haile absolvierten den Wettkampf in Erbach über die olympische Distanz derweil als Einzelstarter. Heinisch belegte den 20. Platz in der AK45 (2:48,39 Stunden), Haile wurde 22. in der AK35 (2:52,00 Stunden).