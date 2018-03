Mutiger Angestellter weigert sich, Räuber die Kasse zu geben

Mit der Reaktion dieses Angestellten in einem Tankstellenshop hat ein Räuber im Kreis Biberach nicht gerechnet: Der mutige Mann hinter dem Tresen weigerte sich, das Bargeld in seiner Kasse auszuhändigen, obwohl er mit einem Messer bedroht wurde.

„Dies reichte aus, um den jungen Mann in die Flucht zu schlagen“, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Der Täter war in der Nacht zum Karfreitag mit seinem Roller an einer Tankstelle an der A7 nahe Geislingen an der Iller vorgefahren.

Der Mann tankte noch sein Zweirad voll, bevor er den Verkaufsraum betrat, seinen Motorradhelm noch auf dem Kopf. Nach dem fehlgeschlagenen Überfall fuhr er wieder davon. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.

