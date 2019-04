Mehrere Podestplatzierungen für TVD-Athleten

Mehrere Podestplatzierungen haben die Athleten des TV Dettingen beim 25. Kellmünzer Frühjahrs-Straßenlauf erreicht. Dort vertraten Leichtathleten und Triathleten die Farben des TVD.

Stephen Baumgartner belegte beim Hauptlauf über zehn Kilometer den sechsten Platz in der Gesamtwertung. Mit der Zeit von 34:56 Minuten gewann er auch seine Altersklasse (AK) M30. Platz sieben und neun belegten Marius Willy und Rainer Aumann. Oliver Platz erreichte Rang zwei in der AK M40. Ebenfalls stark unterwegs war Tamara Kwittung als Siegerin in der AK W40. Ihre Schwester Sandra Storm belegte in derselben Altersklasse Platz zwei.

In der U10 absolvierten Tom Kwittung und Emma Aumann die Distanz von 800 Metern am schnellsten. Im selben Lauf belegte Marcel Manet Platz drei, bei den Mädchen wurde Annika Jost Vierte. Im U12-Schülerlauf (ebenfalls 800 Meter) gewann Klara Sproll, Ahmad Sheykhazade wurde Zweiter. Bei der U14-Jugend über 1,3 Kilometer belegte Hanna Laupheimer Platz eins, Niklas Kwittung wurde bei den Jungen Zweiter. Platz drei belegte Elisa Storm bei den U14-Schülerinnen.

Platz drei für Fischer

Florian Fischer vom SV Birkenhard lief im Hauptlauf in 37:30 Minuten auf den elften Platz (3. AK 35). Der Sieg bei den Männern ging in 33:26 Minuten an Luca Hilbert (LG Westallgäu) und bei den Frauen an Susanne Hafner (TG Viktoria Augsburg/39:15). 75 Sportler waren insgesamt am Start.