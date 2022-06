Mehrere Podestplätze für TV Dettingen

Mehrere Podestplätze in verschiedenen Altersklasse hat der TV Dettingen beim 31. Ironmännli Lustenau verbuchen können. Bei dem Triathlon in Österreich starteten zunächst die Erwachsenen über die Distanz von 500 Meter Schwimmen im Freibad, 18 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Die Teilnehmer wurden mit einem Abstand von 20 Sekunden auf die Strecke geschickt. Die Dettinger Thomas Janson (Gesamtwertung: Platz 36, 58:28 Minuten) und Rainer Aumann (25./56:02 Minuten) konnten dabei laut TVD-Mitteilung gute Leistungen in allen Disziplinen abliefern und wurde jeweils mit Platz drei in ihrer Altersklasse belohnt.

Am frühen Nachmittag erfolgten dann die Wettbewerbe der Kinder, welche als Swim & Run-Wettbewerb ausgetragen wurden. Zuerst starteten die jüngsten Kinder über 25 Meter Schwimmen und 300 Meter Laufen. Hier konnte Hannes Steinhauser eine starke Leistung abliefern und kam als Erster ins Ziel (2:11 Minuten). Emma Aumann belegte in ihrer Klasse über 50 Meter Schwimmen und 900 Meter Laufen ebenfalls den ersten Platz (4:47), ebenso ihre jüngere Schwester Sophia (5:23). Julia Rock war ebenfalls schnell unterwegs und verpasste als Vierte knapp das Podest (5:57). Peter Steinhauser belegte bei seiner Premiere den sechsten Platz (6:03). Für Jakob Schwarzbart war es ebenfalls seiner erster Start über 50 Meter Schwimmen und 1,2 Kilometer Laufen. Auch er zeigte eine konstant gute Leistung und wurde Sechster in seiner Altersklasse (7:29).