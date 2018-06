Lidl-Logistikzentrum: Waren, so weit das Auge reicht

Die Halle bietet eine Fläche von 42 000 Quadratmetern und Platz für 20 000 Paletten, die Regalwände in ihr sind neun Meter hoch und 70 Meter lang: Diese Superlative bilden das Rückgrat des Logistikzentrums des Discounters Lidl in Dettingen. Wie jenes funktioniert, davon überzeugten sich kürzlich 40 Teilnehmer einer Führung. Sie warfen so manchen Blick hinter die Kulissen. Denn damit von der Anlieferung der Waren bis zu ihrer Abholung an einem der 119 Tore nichts verloren geht, bedarf es eines ausgeklügelten Systems.

Aus- und Weiterbildungsleiter Helmut Keller stellte das Unternehmen vor, Betriebsleiter Simon Bentele führte durch das Zentrallager. Etwa einen Kilometer lang ging es durch die Halle. Als „umschlagsgetrimmt“ bezeichnete Bentele das Logistikkonzept, das eine möglichst schnelle Ein- und Auslieferung der Waren verfolgt. 2700 Europaletten passieren pro Tag durchschnittlich den Wareneingang durch die Tore der Lagerhalle. Vor Ostern seien es sogar 3600 Paletten gewesen – ein neuer Rekord, wie der Betriebsleiter betonte. Das Lager in Dettingen versorgt insgesamt 77 Filialen zwischen Aalen und Oberstdorf. Von der Bestellung bis zur Auslieferung vergehen zwölf bis maximal 36 Stunden, sagte Bentele.

Das Zusammenstellen der Bestellungen erfolge im sogenannten „Pick-by-Voice“-Verfahren: Anstatt mit ausgedruckten Listen, findet die Kommunikation zwischen dem System und dem Kommissionierer mittels Sprache und Kopfhörer statt. Anhand der gesamten Bestelleingänge werden täglich die Anzahl der benötigten Paletten und Lastwagen sowie die Touren festgelegt, erläuterte Bentele. Insgesamt sieben Speditionen sind für Lidl in Dettingen im Einsatz. Durchschnittlich fahren 21 Lastwagen 66 Touren am Tag.

Alles findet seinen Weg

Der Weg durch das Lager führte die Interessierten auch vorbei an Angebotswaren, dem Trockensortiment und den Hochregalen. In riesigen Mengen werden Dinge wie Nudeln, Weinessig und Krautkonserven aufbewahrt. Zu sehen war auch der Tiefkühlbereich, wo minus 24 Grad herrschen. „Kälter als vorgeschrieben“, wie Bentele erläuterte. So wolle man sicherstellen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Zudem werde jede Verpackung, ob Folie oder Holzkiste, jede Plastikflasche und jeder Sonderangebotsartikel weiter vermarktet oder wiederverwendet. Bentele: „Alles findet seinen Weg zurück.“