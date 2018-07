Leichtathletik-Talent Annika Schepers: Jahr für Jahr ein Stück weiter

Bei den am Freitag, 27. Juli, beginnenden deutschen Jugendmeisterschaften der U18 in Rostock ist auch die Leichathletikabteilung der SG Dettingen vertreten. Annika Schepers tritt im Kugelstoßen an, mit der sechstbesten Weite ist sie gemeldet. Ihr Ziel: „Ich will ins Finale der besten acht und den gemeldeten Platz halten. Das wäre gut“, sagt Annika Schepers.

An eine DM-Medaille wie im vergangenen Jahr, als sie Bronze gewann und für den bisher größten Erfolg der Dettinger Leichtathleten sorgte, denkt die 16-jährige SG-Athletin nicht. Vor einem Jahr war sie noch in der U16, nun startet sie als jüngerer Jahrgang in der U18. Die sechstbeste Weite aller U18-Kugelstoßerinnen in Deutschland ist da schon bemerkenswert. In Baden-Württemberg hat sie die Konkurrenz auch in der U18 bereits hinter sich gelassen, hat sowohl im Winter in der Halle als auch kürzlich bei den Freiluftmeisterschaften den Titel im Kugelstoßen gewonnen. Nun misst sie sich in der neuen Altersklasse mit der nationalen Elite.

Start bei Mehrkampf-DM

Annika Schepers ist das Aushängeschild der SG Dettingen und in die Fußstapfen von Kerstin Steinle getreten, die über Jahre in den Nachwuchskategorien der Leichtathletik eine erfolgreiche Mehrkämpferin war, sich nun aber aufs Studium konzentriert. Schepers’ Entwicklung sei vor wenigen Jahren noch nicht abzusehen gewesen, sagen ihre Dettinger Trainer Siegfried und Marcel Fieder. „Vor drei Jahren, im Übergang von der U14 zur U16, hat es bei Annika einen richtigen Schub gegeben“, so Marcel Fieder. Und das nicht nur im Kugelstoßen, in dem das Talent der Athletin von Anfang an zu sehen war, ergänzt Siegfried Fieder. Auch in anderen Disziplinen hat sich die 16-Jährige weiterentwickelt, sodass Schepers inzwischen auch zu den besten Mehrkämpferinnen ihres Alters zählt. Auch im Mehrkampf startet sie 2018 noch bei der DM und erhofft sich einen Top-20-Platz. „Das war vor wenigen Jahren nicht unbedingt zu erwarten gewesen“, so Siegfried Fieder.

Die Dettinger Vereinstrainer schreiben Entwicklung und Erfolge von Schepers dem „Ehrgeiz, Willen und dem Fleiß“ der jungen Athletin zu. Auch sei sie „gut strukturiert“ und in der Lage, Verbesserungen zügig umzusetzen. „Das ist natürlich von Vorteil, man kommt schneller voran“, sagt Marcel Fieder. Außerdem sei ihr keine Trainingseinheit zu viel. „Wenn man ihr sagen würde, übermorgen um sechs Uhr sei Training, steht sie da.“ Förderlich für die Lust am Training und den Willen, sich ständig zu verbessern, ist, dass sie bei der SG Dettingen nicht allein trainiert, sondern in einer Gruppe. „Viele der anderen Sportlerinnen sind in meinem Alter und wir verstehen uns gut“, sagt Schepers.

„Mir macht das Training einfach Spaß“, so die 16-Jährige, die in der Regel vier, manchmal auch fünf Einheiten pro Woche absolviert. Der Spaß ist allerdings unterschiedlich groß. „Disziplinen, in denen man Erfolg hat, trainiert man natürlich lieber“, ssagt sie. Dies trifft auf das Kugelstoßen zu, ihre Paradedisziplin, bei der sie ihre Weite mit der drei Kilogramm schweren Kugel erst vor wenigen Monaten auf 15,36 Meter gesteigert hat. Dabei soll es nicht bleiben. „Es ist noch Luft nach oben“, sagt Schepers.

Auch ihre Trainer trauen ihr noch einiges zu – wenngleich sich die Weiten nicht mehr so sprunghaft verbessern werden. „Bisher hat sie sich Jahr für Jahr gesteigert, oft um einen, manchmal sogar um bis zu zwei Meter“, sagt Marcel Fieder. Derzeit bei der U18 stößt die 16-Jährige noch mit der Drei-Kilo-Kugel, in zwei Jahren bei der U20 müsse sie dann die Vier-Kilo-Kugel in die Hand nehmen. Der Dettinger Trainer sieht darin kein Problem. „Annika hat im Test auch mit der 4er-Kugel schon die DM-Norm erreicht“, sagt Marcel Fieder. Womöglich kommt Annika Schepers die schwerere Kugel sogar entgegen. „Mit der 4er muss man technisch sauber stoßen, sie verzeiht einem weniger als die 3er.“

Wie weit die Entwicklung bei Annika Schepers noch geht, das vermögen Siegfried und Marcel Fieder aber nicht zu sagen. Auch nicht, ob sich die junge Athletin eines Tages ganz aufs Kugelstoßen konzentriert oder doch verstärkt auf den Mehrkampf setzt. „Man muss von Jahr zu Jahr sehen, wo man deutschlandweit steht.“ Auch wird sich zeigen, wohin der Weg von Annika Schepers, die das Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen besucht, nach dem Schulabschluss in wenigen Jahren führt.

Praktikum beim Landestrainer

Schepers ist trotz iher erst 16 Jahre bei der SG Dettingen schon mehr als eine Sportlerin. Beim Landestrainer hat absolvierte sie ein Praktikum, in ihrem Verein übernahm sie eine Gruppe mit 15 bis 20 Kindern, die mit der Leichtathletik angefangen haben. „Das mache ich sehr gern und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft in diese Richtung was geht“, sagt die 16-Jährige. Als Nachwuchstrainerin fördert Schepers bei den Mädchen und Jungen die Freude an der Bewegung und der Leichtathletik genauso, wie es Siegfried und Marcel Fieder bei ihr seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt gelingt. Vor neun Jahren habe sie bei den Dettinger Leichtathleten begonnen, erinnert sich Annika Schepers. Damals, nach dem Kinderturnen, suchte sie für sich eine Sportart. Sie fand die Leichtathletik und hat es bis heute nicht bereut.