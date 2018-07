Kunsthandwerker zeigen Handgefertigtes

Einen Kunsthandwerkermarkt gibt es am Samstag, 14. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr, rund um das „Cafehaus mit Herz“, Anderes Gewand 9, in Dettingen. Während beim ersten Termin noch 21 Aussteller ihre Pavillons aufbauten, präsentieren nun bereits 40 Künstler Handgefertigtes aus verschiedenen Materialien und Bereichen. So stellen gibt es Goldschmiedearbeiten, Keramik, Textiles, Seifen, Taschen, Schmuck, Metall- und Steinmetzarbeiten, Glasperlen, Kräuter und Tees, Beton- und Holzobjekte und Bilder zu sehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.