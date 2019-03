Kreissparkasse eröffnet neue Geschäftsstelle in Dettingen

Die Kreissparkasse Biberach hat am Dienstag ihre neue Geschäftsstelle in Dettingen eröffnet. Bislang war die Filiale in der Kirchdorfer Straße untergebracht, nun hat sie am ehemaligen Standort der Volksbank im Brühlweg ihr zu Hause. Geleitet wird die Geschäftsstelle von Melanie Schick. Die Räume der einstigen Kreissparkasse-Geschäftsstelle will die Gemeinde für die Erweiterung der Kindertagesstätte nutzen.

Das Gebäude im Brühlweg war 2016 von der Gemeinde gekauft worden, mit der Kreissparkasse Biberach gibt es nun einen neuen Partner. Acht Wochen lang war zuletzt in zentraler Lage in Dettingen gearbeitet worden, um aus blau rot zu machen. „Wir wollen ein Bekenntnis zur Fläche abgeben“, sagte Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Heiko Schmid bei der Eröffnung. Mit diesem Angebot gehe man davon aus, den Nerv der Zeit zu treffen.

Vorstandsvorsitzender Martin Bücher sagte in seiner Ansprache, die bisherige Filiale in der Kirchdorfer Straße sei nicht wirklich „wahrnehmbar“ gewesen. „Es war klar, dass wir etwas anderes brauchen.“ Er sei der Gemeinde dankbar, dass sie dieses Angebot gemacht habe. Die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle sei ein „klares Bekenntnis zur Raumschaft“.

Auch Bürgermeister-Stellvertreter Reinhold Schneider erklärte: „Für uns ist es sehr erfreulich, dass wir gemeinsam mit der Kreissparkasse eine solche Lösung gefunden haben.“ Für die Gemeinde ergebe sich zudem der Vorteil, dass die ehemaligen Sparkassenräume in der Kirchdorfer Straße für die Erweiterung der Kindertagesstätte genutzt werden können.

Der TV Dettingen bekam im Anschluss noch eine 2000-Euro-Spende für den Bau eines neuen Beachvolleyballfelds überreicht.