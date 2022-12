Kinder schmücken den kleinen traurigen Weihnachtsbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem kleinen geheimen „Wäldele“ – fast mitten in Dettingen – trafen sich bei Einbruch der Dämmerung circa 90 Kinder und Erwachsene, um zunächst die Geschichte vom kleinen Weihnachtsbaum zu hören. Danach machten sich alle – gemeinsam mit dem Bäumchen – auf den Weg durch das verschneite Dettingen, um das Bäumchen zu schmücken. Überall ab Wegesrand fanden die Kinder Strohsterne, kleine Kugeln, Herzen und vieles mehr. An der Schulturnhalle bastelten die Kinder eifrig jede Menge Sterne und Kugeln, um damit das Bäumchen zu behängen. An der nächsten Station, dem Spielplatz, bekamen dann alle Kinder nach dem gemeinsamen Lied „Dicke rote Kerzen“ leckere Lebkuchen zur Stärkung. Und nun ging es weiter bis zum Max- und Moritzweg an der Kellmünzer Straße, wo alle Winterwanderer bereits von zwei Engeln erwartet wurden. Diese führten dann die Kinder und Eltern auf den mit 60 flackernden Kerzen begrenzten Weg bis zum Dorfmuseum. Dort wurden alle bereits mit Glühwein, Punsch und einer kleinen kulinarischen Stärkung erwartet. Grüße der Engel, die die kleinen Wunschzettel der Kinder einsammelten, um sie dann dem Christkind zu übergeben und ein (trotz den Minusgraden mit Live-Musik begleitetes) gemeinsames Lied „Leise rieselt der Schnee“ beendete die Winterwanderung.

Und natürlich hatten alle Helfer – das neue Winterwanderungsteam, das neue Cateringteam, die kleine Musikgruppe, die beiden Engel und auch Franz Lang, der uns alle im Hof des Dorfmuseums willkommen hieß – ein großes Dankeschön verdient. Und nicht zu vergessen, das kleine Tannenbäumchen strahlte nun in all seiner Pracht und bekommt so natürlich einen ganz besonderen Platz an der Schulturnhalle. Auf jeden Fall fühlten sich alle mit Feuerschale, Lichterketten und Schneekristallen wie im Zauberland.