Kartoffeldiebe schlagen erneut zu

Die Kartoffeldiebe in Dettingen haben erneut gewütet. Das sagen Polizei und Kreisbauernverband zum Erntediebstahl.

„Unsere Systeme lassen eine gezielte Auswertung hinsichtlich der Häufigkeit von Diebstählen von Ernteerzeugnissen im Produktionsbetrieb oder auf dem Acker leider nicht zu“, teilt die Polizeidirektion Ulm auf Anfrage mit. „Eine Recherche hinsichtlich der Diebstähle von Kartoffeln und Karotten, allerdings nicht mit verlässlich abschließenden Zahlen als Ergebnis, erbrachte zwei angezeigte Diebstähle von insgesamt etwa 300 Kilogramm Kartoffeln bei Dettingen/Iller Ende Juli/Anfang August und den Diebstahl von gut 70 Kilogramm Karotten im Zeitraum Juni/Juli bei Biberach.“ Weitere Beispiele ließen sich nicht recherchieren.

Gleiches Feld, gleiche Methode

Vergangenes Wochenende ist der zweite Dettinger Fall dazugekommen, berichtet Markus Steinhauser vom gleichnamigen Kartoffelhof: „Gleiches Feld, gleiche Vorgehensweise, wieder ein Wochenende.“ Die Täter haben die Pflanzen mit Händen und Füßen aus dem Boden befördert. „Die Kartoffeln scheinen den Dieben zu schmecken“, stellt die Familie lakonisch fest. Teile der Feldfrüchte wurden wieder liegen gelassen, wodurch sie grün anlaufen, nicht mehr essbar sind oder in der Hitze einfach verderben.

„Leute kommen mit Körben und Tüten“

„Die Wertschätzung geht verloren“, stellt auch Karl Endriß, Kreisobmann des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen, fest. Im gesamten Verbandsgebiet gebe es eine kontinuierliche Zunahme solcher Delikte. Vor allem im Obst- und Gemüsebereich, Erdbeeren und Spargel etwa, aber auch bei den Feldfrüchten. Früher habe man mal einen Apfel im Vorbeigehen vom Baum genommen, heute kämen die Leute mit Körben und Tüten.

Karl Endriß, Obmann des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen. (Foto: Sebastian Korinth)

Mundraub-Paragraf ist abgeschafft

Die Gesellschaft begreife den Diebstahl von Erntefrüchten als Kavaliersdelikt, „da hat es ja genug, da kann ich was nehmen“. Es fehle das Unrechtsbewusstsein. Der geläufige Begriff „Mundraub“ scheint als Entschuldigung zu reichen. Doch dieser Straftatbestand wurde bereits 1975 abgeschafft, sodass heute die höheren Strafen für Diebstahl oder Unterschlagung verhängt werden können. Hinter dem „Mundraub“-Paragrafen stand der Gedanke, dass Menschen in Not durch den Diebstahl von Lebensmitteln ihr Überleben sichern, erklärt Endriß, „in dem Zeitalter sind wir schon lange nicht mehr“. Allerdings befürchtet er, dass die Delikte in Zeiten von Inflation und steigenden Nahrungsmittelpreisen zunehmen werden.

Erntediebstahl gehört sich nicht. Punkt. Karl Endriß

Gegen einen mitgenommenen Apfel oder aufgelesene Kartoffeln und Ähren nach der Ernte würde auch kein Landwirt etwas sagen, ist sich der Kreisobmann sicher. Aber: „Erntediebstahl gehört sich nicht. Punkt“ – diese Einstellung versuche er in Gesprächen und durch Öffentlichkeitsarbeit zu vermitteln. Dadurch, dass es immer weniger Landwirte pro Ortschaft zu sehen sind, sei womöglich auch der Bezug dazu verloren gegangen, wie viel Arbeit der Anbau von Nahrungsmitteln macht, denkt Endriß.

Bandenmäßiger Diebstahl von Feldfrüchten sei in seinem Zuständigkeitsgebiet aber noch nicht vorgekommen. Davon höre man eher aus Regionen mit Obst-, Gemüse- und Weinanbau.

Polizei bietet Landwirten Beratung an

Pauschale Tipps zur Vorbeugung gegen solche Diebstähle kann die Polizei nicht geben. Sie empfiehlt den Landwirten, sich mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Verbindung zu setzen und sich individuell und kostenlos beraten zu lassen (Telefon 0731/188-1444).