Karolina Bloching steigert ihre Bestleistung und holt den Titel

Die Leichtathletin Karolina Bloching von der SG Dettingen hat sensationell den Titel im Hochsprung bei den württembergischen Meisterschaften der U16 in Stuttgart gewonnen. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der U18 war Katharina Renz am Start, in der U23 Annika Schepers. Beide überzeugten ebenfalls.

Bei den „Württembergischen“ waren von der SG Dettingen in der W15 neben Karolina Bloching außerdem Anna-Maria Fiesel und Sandra Müller am Start. Alle drei SGD-Leichtathletinnen hatten sich für den Hochsprung qualifiziert. Einen Traumtag erwischte Bloching, deren persönliche Bestleistung zuvor bei 1,53 Metern stand – womit sie nicht zum Kreis der Favoriten gehörte. Die Anfangshöhen schaffte sie locker, bei 1,50 Metern mussten sie und ihr Trainer Marcel Fieder allerdings etwas zittern, da sie diese Höhe erst im dritten Versuch schaffte.

Als einzige über 1,61 Meter

Von nun war Bloching, wie man heutzutage so schön sagt, in einem „Flow“. Die weiteren Höhen (1,53 Meter, 1,56 und 1,59 Meter) schaffte sie ohne große Probleme. Bei 1,59 Metern waren außer Karolina Bloching nur noch zwei andere Athletinnen im Wettkampf, die anderen zehn Starterinnen waren ausgeschieden. Da Blochings Konkurrentinnen die Latte bei 1,59 Metern dreimal rissen, war bereits klar, dass Karolina Bloching württembergische Meisterin im Hochsprung war. Obwohl die Freude bei ihr, ihrem Trainer und den Angehörigen riesig war, ließ sie noch 1,61 Meter auflegen. Nach zwei vergeblichen Versuchen schaffte sie diese Höhe im dritten Versuch und erwies sich damit als verdiente Siegerin. Damit steigerte Karolina Bloching ihre Bestleistung um sage und schreibe acht Zentimeter. Zu erwähnen ist auch noch, dass Bloching bei einer Größe von 1,66 Metern fast ihre Körpergröße übersprungen hat, was sehr selten vorkommt und von einer starken Sprungkraft zeugt.

Anna-Maria Fiesel und Sandra Müller landeten beide auf dem siebten Platz. Mit dieser Platzierung waren sie zufrieden, aber nicht ganz mit ihren Höhen. Durch leichte Probleme im Anlauf zeigten sie ihr Potenzial nicht ganz. Darüber hinaus belegte Sandra Müller über 100 Meter in guten 13,64 Sekunden den elften Platz und zeigte damit, dass sie zu den Schnellsten in Württemberg gehört. Karolina Bloching wurde in dieser Disziplin 15.

In Walldorf fanden die baden-württembergischen Meisterschaften der U23 und U18 statt. In der U18 startete Katharina Renz im Kugelstoßen und Diskuswurf und überzeugte beide Male. Im Kugelstoßen erreichte sie locker das Finale der besten acht und belegte am Ende mit 12,16 Metern den sechsten Platz. Einen Platz schlechter belegte sie mit dem Diskus, wobei die geworfenen 27,72 Meter eine neue persönliche Bestleistung bedeuteten.

Medaille für Annika Schepers

In der U23 startete Annika Schepers im Kugelstoßen. Da sie noch der U20 angehört, musste sie sich mit bis zu vier Jahre älteren Athletinnen messen. Das löste sie aber hervorragend und wurde Dritte, wobei sie mit der Weite (12,51 Meter) nicht ganz zufrieden war. Eine Woche zuvor hatte sie ihre Medaillensammlung erweitert: In ihrer Altersklasse gewann sie ebenfalls in Walldorf Silber, womit sie sehr zufrieden war, auch mit der Weite von 13,06 Metern. Im ersten Moment war Schepers aber noch leicht enttäuscht, da sie den Titel nur um die Winzigkeit von einem Zentimeter verfehlt hatte. Im Speerwurf erzielte sie mit 33,69 Metern auch eine sehr gute Weite und bestätigte mit Platz fünf ihre Fortschritte in dieser Disziplin.