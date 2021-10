Kabarettist Bernd Gnann kommt nach Dettingen

Die Feuerwehr Dettingen veranstaltet am Freitag, 5. November, um 20 Uhr in der Festhalle in Dettingen den Heinz-Erhardt-Abend mit Kabarettist Bernd Gnann. „Jeder Abend ist anders.“ – Denn Gnann ist ein Meister der Spontaneität, zeigt die vielen Facetten seines Könnens, allesamt unvergleichlich und echt. Seit zehn Jahren entwickelt sich das immer neue Programm zum Dauerbrenner.

Ohne Mühe gelingt es ihm, die Barriere zwischen Podium und Zuschauerraum zu durchbrechen. Man erfährt so einiges über Gnanns Heimatort, dem idyllischem Dorf Reichenbach bei Bad Schussenried, seine sieben Geschwister und natürlich dem traurigen Schicksal von Horst dem Hahn. Gnann spielt Pingpong mit seinem Publikum, greift jeden Ball auf und ballert Pointe um Pointe zurück. In feinstem Hochdeutsch und oft teilnahmslos wirkenden Mienenspiel rezitiert er Klassisches und Besinnliches aus seinem Repertoire. Das Besondere an Bernd Gnann ist seine Beobachtungsgabe. Sämtliche Lachmuskeln werden aufs Äußerste strapaziert, wenn er den mit etlichen Weizen gesättigten Bräutigam gibt, der auf der Suche nach seiner entführten Braut ist. Musikalisch begleitet von seinem „Russen“ aus der Kaiserstraße, Ernst Kies alias Igor.

Die Feuerwehr Dettingen verspricht einen Abend, den man nicht so schnell vergisst. Leicht, lustig und niemals unverschämt. Einlass ist um 19 Uhr. Es gilt die freie Platzwahl und die 3G-Regelung.