Jahreshauptversammlung Turnverein Dettingen an der Iller

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Mitglieder des Turnvereins Dettingen ihre Jahreshauptversammlung zwei Jahre lang entweder entfallen lassen oder online abhalten mussten, durften sie sich aufgrund kurzfristiger Lockerungen am 19. März wieder vor Ort treffen. Nachdem der 3G Status aller 70 Anwesenden geprüft war, konnte Andreas Kühne-Hellmessen die diesjährige Versammlung pünktlich um 20 Uhr eröffnen. Zu Beginn wurde den Verstorbenen des Turnvereins und den Betroffenen des Ukraine Krieges mit einer Schweigeminute gedacht.

Auf die Berichte der Vorstandschaft, Schriftführerin, des Kassiers und der Abteilungen folgten die Entlastung und Wahlen von alten und neuen Funktionären. Es konnte mit Laura Bicker eine neue Vereinsrätin auf zwei Jahre gewählt werden, nachdem die langjährige Übungsleiterin und Vereinsrätin Gabi Weiß in diesem Jahr aufgehört hatte. Zudem konnten in den verschiedenen Übungsgruppen erneut neue Übungsleiter gewonnen werden, die an diesem Abend begrüßt wurden. Leider kommt auch der Turnverein Dettingen aufgrund der steigenden Inflation und einer Beitragserhöhung der Verbände nicht um eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge herum. Zudem gab es eine vorher angekündigte Satzungsänderung, die an diesem Abend beschlossen wurde.

Das Highlight des Abends waren die Ehrungen, die immer wieder verschoben werden mussten. An diesem Abend konnten unter anderem die herausragenden Leistungen des Triathleten Rainer Aumanns gewürdigt werden und die unzähligen Jubiläen der Übungsleiter und Funktionäre. Der Höhepunkt folgte danach, mit der Ernennung von vier langjährigen Funktionären des Vereins zu Ehrenmitgliedern. Nadine Wild und Rosi Fischer verdeutlichten mit einer flammenden Rede den Verdienst der drei Turnverein Mitglieder Johanna Aumann, Christa Specker und Ludwig Walser, die bis zu 40 Jahre unter anderem als Übungsleiter, Abteilungsleiter, Vereinsrat und Helfer in jeder Lage den Verein über eine sehr lange Zeit geprägt haben. Die Laudatorin Rosi Fischer wurden dann selbst noch mit ihrer Ernennung zum Ehrenmitglied durch Günther Sailer überrascht.

Die anwesenden Mitglieder wurden wieder bestens kulinarisch versorgt und so konnten die Ehrenmitglieder und neuen/alten Funktionäre und Übungsleiter anschließend ein wenig gefeiert werden.