In Dettingen ist Heimatfest

Der Musikverein Dettingen lädt auch in diesem Jahr zum Heimatfest am. Gefeiert wird von Freitag bis Sonntag. Am Freitag, 17. August, geht es los mit der „Summer-End-Party“, die schon zum sechsten Mal in dieser Form stattfindet. Ab 21 Uhr heizen DJ Danhall und DJ Fabu den Partygästen im Zelt ein.

Bierzeltgaudi für Jung und Alt verspricht der Samstagabend. Ab 20 Uhr findet das alljährliche Illertalfestival statt, bei dem die Gäste von den Musikvereinen aus Berkheim, Erolzheim, Kirchberg und Oberopfingen unterhalten werden. Der Eintritt ist frei.

Der Festsonntag am 19. August gehört in Dettingen der Familie. Traditionell beginnt der Tag mit dem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Kirche Maria Himmelfahrt, den der Kirchenchor mitgestaltet. Danach bringt ein musikalischer Festzug die Gäste in das Festzelt am Wasserturm. Unterhalten werden die Gäste beim Frühschoppen traditionell vom Männerchor Dettingen und der Musikkapelle.

Alle Dettinger Oldtimerfreunde sind dazu mit ihren Traktoren, Anhängern, Autos und sonstigen Schmuckstücken zum Oldtimertreffen eingeladen, die vor dem Festzelt begutachtet werden können. Die Anreise sollte bis um 11 Uhr erfolgen. Im Zelt gibt es einen Mittagstisch.

Nachmittags sorgen das Jugendvororchester und die Jugendkapelle neben Kaffee und Kuchen für Unterhaltung. Eine kostenlose Kutschfahrt führt die Besucher zum Dorfmuseum, in dem sich eine Sonderausstellung der vor 50 Jahren geplanten Großsendeanlage im Illertal widmet (SZ berichtete). Am Abend findet der Festausklang mit der Musikkapelle Weinried statt. Die Showtanzgruppe „Sold Out“ trägt zusätzlich zur Unterhaltung bei. Der Eintritt ist wie jedes Jahr am Sonntag frei.