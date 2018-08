Im Urlaubsverkehr: Reifen explodieren auf Rastplatz

Brennende Reifen haben am Freitagnachmittag bei Dettingen auf dem Rastplatz Illertal-West für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Gegen 15 Uhr fuhr ein Nissan mit angehängtem Wohnwagen auf der A7 von Neu-Ulm in Richtung Memmingen. Die Familie war unterwegs in den Urlaub. Weil vorbeifahrende Autofahrer signalisierten, dass etwas nicht in Ordnung sei, lenkte der Fahrer sein Gespann auf die Raststätte Illertal-West. Bereits in der Ausfahrt stellte er Qualm fest. Der 42-Jährige stoppte und sah nach: Ein Reifen seines Wohnwagens qualmte – und platzte. Kurze Zeit später explodierte der zweite Reifen. Beide brannten. Mit einem Feuerlöscher wollte der Besitzer die Flammen löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Schließlich löschte die Feuerwehr den Brand.

Der Familienvater sowie seine 36-jährige Frau und das siebenjährige Kind blieben unverletzt. Der Wohnwagen ist nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.