Helfer finden auch ein Sofa und Autoreifen

Die zum fünften Mal von der Gemeinde Dettingen ausgeschriebene Dorfputzete ist ein voller Erfolg gewesen. Es beteiligten sich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung viele Familien und Paare. Insgesamt waren es rund 120 engagierte Bürger, darunter sehr viele Kinder.

Die Einweisung folgt im voraus online. Mit einem Sammlerpaket mit Müllsäcken und Routenplan ging es dann von Zuhause mit Eimern und Schubkarren oder Leiterwagen ausgerüstet los und es kamen 63 prall gefüllte Müllsäcke zusammen. So wurden die Straßenränder im Gewerbegebiet und der Ortsverbindungsstraßen, in Biotopen, um öffentliche Gebäude, Bushaltestellen und sogar der Dorfbach von Unrat und zahlreichem Kuriosem befreit.

Manch einer staunte nicht schlecht, als Exemplare wie ein Sofa , Autoreifen oder Berge von Flaschen zusammen kamen. „Die Helfer waren teilweise richtig entrüstet, was und in welchem Umfang in unserer schönen Natur entsorgt wurde“, teilt Dettinger Feuerwehr mit, die die Dorfputzete organisiert hatte. Sie holte später auch die gefüllten Müllsäcke ab. Kommandant Leo Steinhauser bedankte sich online im Namen der Gemeinde bei den vielen Helfern für ihr Engagement. Die Gemeinde Dettingen spendierte ihnen einen Gutschein.