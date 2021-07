Gute Ergebnisse für die SG Dettingen

Sechs Sportlerinnen der Dettinger Leichtathletikabteilung haben an verschiedenen Meisterschaften sehr erfolgreich teilgenommen. Dabei waren die SG-Starterinnen bei Wettkämpfen der U14, U16 und der Frauen teils in mehreren Disziplinen am Start.

Bei den württembergischen Meisterschaften der U16 in Ulm war die 14-jährige Elisabeth Schulz am Start. Bei ihrem ersten Start bei Meisterschaften sicherte sie sich, etwas überraschend, aber dafür umso erfreulicher, die Bronzemedaille. Nachdem die ersten fünf Versuche noch nicht so ganz zufriedenstellend gewesen waren, legte sie noch einmal alles in den letzten Versuch und schob sich mit der persönlichen Bestleistung von 27,46 Metern noch auf den dritten Platz vor. Den Titel verpasste sie damit nur um 70 Zentimeter. Die Freude bei ihr und den Trainern darüber war natürlich sehr groß. Diesen Schwung vom Speerwurf nahm sie dann auch in den Kugelstoßwettbewerb mit, für den sie sich ebenfalls qualifiziert hatte. Hier stieß Elisabeth Schulz mit 9,40 Metern auch eine Bestleistung und freute sich über den nicht erwarteten vierten Platz.

Ebenfalls in Ulm, allerdings bei Frauen, war für die SG Dettingen Annika Schepers am Start. Obwohl sie noch zu den Jugendlichen gehört, belegte sie unter 14 Starterinnen den vierten Platz. Fast noch mehr als über ihren Platz freute sich Schepers über ihre Weite. Mit 14,15 Metern stieß sie das erste Mal über 14 Meter und steigerte ihre Bestleistung um 65 Zentimeter. Wenn Annika Schepers diese Leistung auch bei den deutschen Meisterschaften in Rostock abrufen kann, müsste sie ihr Ziel, das Erreichen des Endkampfes, erreichen.

Collien Schmidt mit neuer Bestleistung

In Dagersheim bei Böblingen fanden die württembergischen Meisterschaften im Vierkampf der U14 statt. Dort waren vier Dettinger Athletinnen mit sehr guten Leistungen am Start. Bei den Zwölfjährigen belegte Collien Schmidt mit einem starken Vierkampf ohne Schwächen den starken neunten Platz unter den besten württembergischen Athletinnen. Im Weitsprung stellte Collien Schmidt mit 4,12 Metern eine neue Bestleistung auf. Mit 1614 Punkten erzielte sie für dieses Alter auch eine sehr gute Punktzahl. Auch noch sehr stark waren ihre 1,36 Meter im Hochsprung.

Die gleichaltrige Madeleine Hubert war mit ihrem 17. Platz ebenfalls sehr zufrieden. Besonders hervorzuheben ist bei ihr der Ballwurf mit 28,50 Metern. Bei den 13-Jährigen erkämpfte Lara Edel unter 42 Starterinnen den elften Platz mit 1772 Punkten. Wie ausgeglichen das Feld war, zeigte sich daran, dass die Drittplatzierte nur 100 Punkte mehr auf dem Konto hatte. Neben den 4,63 Metern im Weitsprung und den 1,44 Metern im Hochsprung ist besonders der Sprint über 75 Meter erwähnenswert: Mit der Zeit von 10,85 Sekunden blieb sie das erste Mal unter der magischen Grenze von elf Sekunden – und dies gleich deutlich. Damit gehört sie auch im Sprint zu den Top 20 in Württemberg.

Auch Noemi Luque Aleman, die erst seit Kurzem für die SG Dettingen startet, gehört nun zu diesem Personenkreis. Mit 10,78 Sekunden war sie sogar noch einen Tick schneller als Edel und setzte ihre sehr guten Trainingseindrücke nun auch im Wettkampf um. Sehr erfreulich war auch ihr Weitsprungergebnis (4,22 Meter). Aufgrund dieser sehr guten Ergebnisse aller vier Athletinnen sprang am Ende auch ein sehr erfreuliches Mannschaftsergebnis heraus. Mit dem siebten Platz war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Mit diesen Ergebnissen sind die Dettinger Leichtathletinnen und Leichtathleten auch für die Zukunft sehr gut gerüstet.