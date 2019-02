Gute Ergebnisse für SG Dettingen bei Mehrkampfmeisterschaften

Bei den württembergischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften in Ulm haben sich die Athletinnen der SG Dettingen sehr gut in Szene gesetzt. Die beste Platzierung mit dem sechsten Platz erreichte in der Altersklasse der 15-Jährigen Katharina Renz.

Mit 4,79 Metern im Weitsprung begann der Wettkampf für Katharina Renz schon sehr vielversprechend. Dann aber ein kurzer Schockmoment beim Einlaufen über die Hürden. Bei einem schlimm aussehenden Sturz zog sie sich eine Prellung und ein paar Schürfwunden zu, konnte jedoch den Wettkampf fortsetzen. Dabei gelang ihr sogar das Kunststück, über die 60-Meter-Hürden mit 9,94 Sekunden eine neue Bestleistung aufzustellen. Im Hochsprung übersprang sie 1,44 Meter und scheiterte äußerst knapp an der nächsten Höhe. Die Kugel stieß sie auf starke 10,93 Meter und war damit die viertbeste Kugelstoßerin im Feld. Im abschließenden 800-Meter-Lauf war Renz sogar die Drittschnellste. Ihre Zeit von 2:33,52 Minuten ist angesichts der engen Hallenrunden eine ganz schnelle Zeit.

Einen sehr starken Wettkampf lieferte in der Altersklasse U18 Elisa Rösch ab, der mit dem zwölften Platz belohnt wurde. Dabei stellte sie zwei neue Bestleistungen über die Hürden und im Weitsprung auf. Vor allem die Leistung im Weitsprung (5,23 m) ist erwähnenswert. Damit hat Rösch jetzt schon die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften geschafft. Aber auch in den anderen Disziplinen überzeugte sie, vor allem auch im 800-Meter-Lauf, in dem sie erhebliche Fortschritte machte.

Klarer Aufwärtstrend bei Hellmuth

Einen sehr runden Wettkampf zeigte Sophie Hellmuth. Trotz eines Missgeschicks in der ersten Disziplin Hürdensprint, als sie aus dem Rhythmus kam und viele Punkte verlor, ließ sie sich in den restlichen vier Disziplinen nicht beirren und lieferte ordentliche Leistungen ab, die bei ihr einen klaren Aufwärtstrend erkennen ließen. Mit 4,93 Metern im Weitsprung verfehlte sie nur knapp die Fünf-Meter-Marke und über 800 Meter war Sophie Hellmuth die Siebtschnellste im Feld.

Im Jahrgang 2005 waren Karolina Bloching und Anna-Maria Fiesel am Start, die beide sehr zufrieden sein konnten und am Schluss jeweils einen Platz im Mittelfeld belegten. Bloching freute sich vor allem über ihre Leistung im Kugelstoßen, in dem sie sich auf 7,87 Meter verbesserte. Auch der Hochsprung mit 1,44 Metern war sehr ordentlich. Die gleiche Höhe übersprang auch Fiesel, wobei es bei ihr eher unerwartet kam, da sie sich um ganze sieben Zentimeter steigerte. Zusammen mit Renz belegten sie als Mannschaft den guten zehnten Platz.

Nicht am Start war Annika Schepers, die aufgrund einer leichten Verletzung fast vollständig auf die Hallensaison verzichtet hat und sich stattdessen gezielt auf die Freiluftsaison vorbereitet – mit dem Ziel der Qualifikation für die deutschen Meisterschaften im Kugelstoßen und Siebenkampf. Einen Hallenwettkampf hat sie allerdings noch am nächsten Wochenende in Sindelfingen vor sich, wo die deutschen Meisterschaften der U20 stattfinden. Dafür hat sie sich mit der Kugel qualifiziert. Es wird für sie aber nur darum gehen, Erfahrungen zu sammeln, da sie sich mit Athletinnen messen wird, die bis zu zwei Jahre älter sind. Außerdem muss sie in Sindelfingen mit der schwereren Vier-Kilogramm-Kugel stoßen statt mit der Drei-Kilo-Kugel, die ihrer momentanen Altersklasse entspricht.