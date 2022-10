Großbrand in Lagerhalle - Feuerwehr verhindert Inferno

Beim Brand einer Logistikhalle in Dettingen an der Iller ist am Freitagabend Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Nach Mitteilung von Leo Steinhauser, Kommandant der Feuerwehr Dettingen/Iller erfolgte die Alarmierung um 20.12 Uhr. Ausgangspunkt des Feuers war offenbar ein Garagentrakt an der Logistikhalle in der Kellmünzer Straße, wo auch ein Lkw geparkt war.

Halle und Dach geraten in Brand

Neben dem Lkw gerieten auch die Halle und deren Dach in Brand. Durch das zügige und gezielte Eingreifen der Feuerwehr sowie den vorbeugenden Brandschutz gelang es laut Steinhauser den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Mit Motortrennschleifer und Einreißhaken verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt zur Halle. Gelöscht wurde sowohl von außen als auch von innen. Die Löscharbeiten im Inneren mussten allerdings wegen des teilweise einstürzenden Dachs abgebrochen werden.

Zum Brand einer Logistikhalle ist es am Freitagabend in Dettingen an der Iller gekommen. (Foto: Feuerwehr Dettingen)

Feuerwehren aus der Nachbarschaft im Einsatz

Mit Hilfe eines Radladers wurde der Lkw aus der Halle geschafft. Mit einem mobilen Großdrucklüfter der Liebherr-Werkfeuerwehr wurde der betroffene Brandabschnitt in der Folge belüftet. Mit der Wärmebildkamera wurde der Brandort anschließend kontrolliert, außerdem blieb eine Brandwache an der Halle zurück.

Rund 100 Einsatzkräfte waren mit 20 Fahrzeugen vor Ort. Neben der Feuerwehr aus Dettingen waren auch die Wehren aus Erolzheim, Altenstadt, Biberach sowie die Werkfeuerwehr Liebherr, die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Netze BW im Einsatz. Außerdem war der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Bochtler (Laupheim) vor Ort.

Laut dem Dettinger Kommandanten Steinhauser hat es an derselben Stelle bereits vor 40 Jahren gebrannt. Damals allerdings mit einem weitaus größeren Schaden. Über die aktuelle Schadenshöhe sowie die Brandursache war bis Samstagmittag noch nichts bekannt.