Großartige Erlebnisse beim Dettinger Ferienprogramm

Das Dettinger Ferienprogramm hat vielen Kindern in diesem Sommer wieder großartige Erlebnisse beschert. Der Turnverein ist Initiator und sammelt ab Mai die Programmangebote von den aktiven Mamis, Vereinen und Gruppierungen ein. Es entstand wieder ein vielfältiges Programm mit 32 Angeboten. Am Samstag vor den Ferien ab 9 Uhr kann man sich bei den jeweiligen Anbietern telefonisch anmelden. Meist sind schon nach einer Stunde die Plätze vergeben. Auch für die Erwachsenen gibt es eine Auswahl an Möglichkeiten, oft auch die Gelegenheit in etwas neues hineinzuschnuppern, wie zum Beispiel Beachvolleyball, Line Dance, DrumsAlive, KAHA und das Binden von Kräutersträußen. Den Kindern bietet das Sommerferienprogramm ebenfalls Einblick in das Dettinger Vereinsangebot. Man kann Bogenschießen, Angeln, Töpfern, Hindernisparcours in der Turnhalle bewältigen, Laser- und Luftgewehr schießen, Tischtennis spielen, Schnuppergolfen, das DFB-Paule-Schnupperabzeichen und Fußballabzeichen machen, beim Okina Taiko-Trommelfest mitmachen, auf Klosterschatzsuche gehen und einen Sommerabend im Dorfmuseum erleben.

Insgesamt zehn Vereine, mit den jeweiligen Unterabteilungen, laden die Kids ein. Nicht minder aktiv und ideenreich sind die Dettinger Mamis. Vom kreativen Malen, auf den Spuren der Römer, Spiele für viele, rund ums Pferd, Indianer-Abenteuer, der Natur auf der Spur (LBV), Wimpelkette basteln, Wandern auf dem Mariensteig und bis zum Ausflug zur Dietenbronner Mineralbrunnen GmbH oder zur Kunstausstellung im Fruchtkasten Ochsenhausen, reicht das Angebot von rund 20 Mamas. Die Firma Aumann erfüllt den Traum von vielen Buben und auch Mädchen mit dem Angebot „Heute bin ich Baggerfahrer“, natürlich auf einem richtigen Bagger. Ein Mitmachangebot für alle ist der „Verschenktag“. Jeder kann an dem Samstag Gegenstände, die gut erhalten und funktionstüchtig sind, einfach an die Straße stellen und man darf sich bedienen. Seit 1996 organisiert der Turnverein Dettingen das Ferienprogramm mit Unterstützung der Gemeinde. Derzeit sind die Macher Conny Riester, Christina Moschgath und Simone Sproll.