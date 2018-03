„Grill and Chill“ mit der SSG Illertal

Damit die sportlichen Jugendlichen die Möglichkeit haben, auch mal ohne ihren Eltern auf die Piste zu kommen, hat die SSG Illertal eine Jugendausfahrt unter dem Motto „Grill and Chill“ angeboten. Dies stieß nach SSG-Angaben auf große Zustimmung, so ging es mit 30 Ski- und Snowboardbegeisterten im Alter von 8 bis 25 Jahren mit Kleinbussen nach Grasgehren am Riedbergerhorn.

Bei traumhaften Wetter wurden die Pisten und der Funpark unsicher gemacht und das Gelernte aus den Kursen vertieft. Die perfekten Bedingungen nutzte auch das SSG-Nachwuchsteam und trainierte. Und natürlich war der Titel Programm.

Bei chilliger Musik wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Eine rundum gelungene Ausfahrt, teilt die SSG Illertal mit, die nächstes Jahr wieder im Programm ist.