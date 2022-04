Gelungener Vorspielnachmittag der Jungmusikanten des Musikvereins Dettingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause der Jungmusikantinnen und Jungmusikanten konnten sie sich wieder am Vorspielnachmittag in der Festhalle präsentieren.

Den Anfang machte unser musikalisches Frühangebot „Musikkater“ unter der Leitung von Marina Damaschke. Die Jüngsten des Vereins führten zwei eingeübte Tänze vor. Für sie war es ganz besonders aufregend, da die Kleinen das erste Mal auf einer großen Bühne standen.

Im Anschluss durften alle Auszubildenden des Musikvereins ihr Können unter Beweis stellen. Die Mädels Anna Brugger, Fabiana Fischer, Dana Riester, Diana Lindner, Anja Abler und Emma Aumann am Saxophon machten den Auftakt. Jede durfte ein Einzelstück vorspielen. Unsere Saxophone wurden von Pavel Korf vorbereitet.

Als nächstes traten die Kids am Tenorhorn, Bariton und Tuba auf. Tobias und Laura Rock sowie Lukas Lindner unter der Leitung von Daniela Czech machten den Auftakt. Die drei spielten jeweils hintereinander ihre eingeübten Stücke. Daraufhin zeigten Magnus Steinhauser, Benedikt Sproll, Daniel Abler, Lukas Steinhauser und Steffen Lang ihr Können unter der Leitung von Oliver Doneck. Sie spielten einige Stücke als Duett und Quartett und brachten die Zuschauer zum tosenden Applaus.

Die Klarinetten, welche von Julia Hölze unterrichtet werden, betraten nun die Bühne. Lara Dolp spielte ein hervorragendes Stück als Solo vor. Danach gaben Magdalena Sproll, Carolin Lang, Manuela Bühler, Regina und Marita Lang mit Lara Dolp noch zwei Stücke in der Gruppe zum Besten.

Vor der Pause wartete noch ein ganz besonderes Highlight auf die Zuhörer. Da der Musikverein dringend Nachwuchs am Horn sucht, spielten die drei ehemaligen Schüler Markus Steinhauser, Melanie Steinhauser und Kathi Paul „Pirates of the caribbean“ und „The Wellerman“ vor und warben für ihr Register.

Nach einer kurzen Pause traten dann die Schlagzeuger auf die Bühne. Unterrichtet werden sie von Christian Wahl. Paul Aumann, Florian Demmler, Jakob Schwarzbart, Laurin Schädler, Johannes Schupp und Samuel Storm brachten die Festhalle zum Beben.

Den Schluss machten unsere Trompeten. Tom Scherer und Johanna Steinhauser spielten ein Duett. Danach zeigten die beiden noch mit Laura Schwindel, Max Brugger, Nick Schädler und Pauline Redle mit zwei Stücken, wie toll sich viele Trompeten anhören können. Sie werden von Annika Rau unterrichtet.