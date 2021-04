Eine Gartenhütte ist am Montag in Dettingen niedergebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Zeuge gegen Mitternacht die brennende Hütte in der Schmiedgasse. Die Feuerwehr rückte an und löschte die brennende Gartenhütte. Darin lagerten wohl Holz und Gartengeräte. Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizeibericht noch unklar.