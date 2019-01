Frühjahrsbasar in Dettingen

Der Elternbeirat und das Basarteam der Grundschule Dettingen veranstalten am Samstag, 9. Februar, von 13 bis 15 Uhr einen Frühjahrsbasar in der Festhalle Dettingen.

Verkauft wird alles rund ums Kind: Kinderbekleidung, Funktionswäsche, Faschingskostüme und Sportbekleidung, Schuhe, Spielsachen, Fahrräder, Kinderwagen und vieles mehr. Warenannahme ist am Freitag, 8. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr. Rückgabe und Abrechnung erfolgt am Samstag von 18.30 bis 19 Uhr. Anmeldung per E-Mail an basar@gs-dettingen.de oder telefonisch 0151/25883015 (Kundennummern 300 bis 399) sowie 0151/25883018 (Kundennummern 400 bis 499). Weitere Informationen gibt es unter www.gs-dettingen.de.