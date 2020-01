Frühjahrsbasar in der Festhalle

Basarteam und Elternbeirat der Grundschule Dettingen veranstalten am Samstag, 1. Februar, in der Festhalle in Dettingen an der Iller den alljährlichen Frühjahrsbasar. Er findet von 13 bis 15 Uhr statt. Verkauft wird alles rund ums Kind: saubere Kinderbekleidung, gut erhaltene Funktionswäsche, Faschingskostüme und Sportbekleidung, Schuhe, Spielsachen, Fahrräder, Kinderwagen, jedoch keine Unterwäsche und Strumpfhosen, VHS-Videokassetten und Kuscheltiere. Warenannahme ist am Freitag, 31. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr. Die Rückgabe und Abrechnung erfolgt am Samstag, 1. Februar, von 18.30 bis 19 Uhr. Kaffee und Kuchen werden angeboten.