Fliegende und tanzende Männer

Der TV Dettingen lädt auch dieses Jahr am Gompigen Donnerstag (8. Februar, ab 19 Uhr) zum Weiberball in die Dettinger Festhalle ein. Wer sich gerne kostümiert, hat die Möglichkeit, den Kostümpreis zu gewinnen. Wer gerne tanzt, spricht einfach einen der Taxitänzer an.

Auch Neues hat sich der Turnverein laut Ankündigung einfallen lassen: Wer vorab einen Tisch bucht, bekommt eine Bowle für alle gratis (Infos: www.tv-dettingen.de). Besonders sehenswert sind nach TVD-Angaben die Bundesliga-Kunstturner aus Wangen-Eisenharz, die Muskelkraft und Ästhetik zeigen. Und hörenswert ist die Wodan Revival Band. Bis die Band startet, heizt DJ Sash ein. Ab 19 Uhr kann man sich einen Platz in der Dettinger Festhalle sichern oder seine reservierten Plätze einnehmen. Übrigens: auch Männer sind willkommen.