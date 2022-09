Feuerwehr Dettingen rückt 46 Mal aus

Die Feuerwehr Dettingen hat bei ihrer Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Außerdem wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Kommandant Leo Steinhauser begrüßte zu Beginn der Versammlung Bürgermeister Alois Ruf sowie die Mitglieder der Feuerwehr Dettingen. Nach der Totenehrung zum Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrmitglieder ging der Kommandant in seinem Kurzbericht auf den Mitgliederstand ein: Zum Jahresende 2021 hatte die Feuerwehr 74 Mitglieder, die sich wie folgt aufteilten: elf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 55 in der Einsatzabteilung und acht in der Altersabteilung.Am Ende seines Berichts sprach er Dankesworte aus.

Schriftführer Christian Geist berichtete von 46 Einsätzen und erläuterte sie anhand einer Präsentation gekonnt und kurzweilig. Kassenverwalter Oliver Huber informierte über die finanzielle Lage der Feuerwehr. Jugendfeuerwehrwart Thomas Spieler berichtete über die Jugendfeuerwehr. Bürgermeister Ruf dankte in seiner Ansprache der Feuerwehr und seinen Führungskräften für die vielen Einsätze und sonstigen Dienste im vergangenen Jahr sowie das umsichtige Verhalten während der Pandemie.

Hans Fischer und Franz Rock wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre in besonderer Ausführung ausgezeichnet. Leo Steinhauser erhielt das Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre und Christian Geist, Thomas Steinhauser, Anton Marcus und Christoph Maier das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Einsatzdienst.

Patricia Besler und Jessica Bauknecht wurden per Handschlag in die Feuerwehr übernommen, Marian Schmitt wurde zum Feuerwehrmann befördert. Christian Geist bekamen die Beförderung zum Hauptlöschmeister. Alexander Geist (Beisitzer) und Oliver Huber (Kassierer) wurden bestätigt.