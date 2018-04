Felix Werner wird zur Saison 2018/19 Trainer der SG Dettingen

Der Fußball-Kreisligist SG Dettingen wird von der kommenden Saison an von Felix Werner aus Rottenacker trainiert. Werner folgt auf Andreas Braig, der zum Saisonende aufhört. Dies gab Abteilungsleiter Patrick Dangel bekannt. Braig und sein Co-Trainer Jürgen Gihr „informierten uns, dass sie ihr Traineramt am Ende der Saison nicht mehr weiterführen werden“, schreibt Dangel. Der Abteilungsleiter hob das erfolgreiche Wirken von Braig hervor, der den B-Ligisten seit fünf Jahren trainiert, und von Gihr, der 14 Jahre dabei ist. Mit der ersten Mannschaft war Dettingen an der Meisterschaft vorbeigeschrammt und verlor in der Relegation im Elfmeterschießen. Mit der Reserve gab es drei Titel in Folge. In der laufenden Saison stellt die SG Dettingen zwei Teams im aktiven Spielbetrieb – die SG I mischt in der Kreisliga B1 vorne mit, die SG II belegt in der B2 einen Mittelfeldplatz.