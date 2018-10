Ersthelfer befreien verunglückten Autofahrer und retten ihm wohl das Leben

Im Bereich der Rheinmündung bei Hard am Bodensee hat sich eine neue Sandinsel gebildet. Wie die Internationale Rheinregulierung mitteilt, handelt es sich dabei um eine natürliche Ablagerung.

Die Insel erhebt sich etwa 300 Meter hinter dem Ende der Vorstreckungsdämme. Sichtbar ist sie laut Angaben der Internationalen Rheinregulierung bereits seit einigen Wochen durch den niedrigen Pegel des Sees.

Fortschreitende Verlandung „Es handelt sich dabei um natürliche Ablagerungen an einer Flussmündung in einen See, wie sie ...