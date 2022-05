Erstes Bikefestival in Rot an der Rot

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Mai fand in Rot an der Rot ein großes Flowduro MTB-Rennen statt, welches gleichzeitig der Auftakt des oberschwäbischen Mountainbike-Vielseitigkeitscups 2022 unter insgesamt 7 Wettbewerben ist. Des weiteren gab es einen Whip-Off-Contest bei dem es das Ziel ist, das Bike in der Luft so weit wie möglich quer zu stellen und einen fetten Style zu zeigen. Mehrere Dettinger Nachwuchs-Biker nahmen teil und zeigten ihr Können. Den hervorragenden 2. Platz bei den Jüngsten belegte Moritz Wild mit einer Zeit von 1:19,37 Minuten, nur eine halbe Sekunde hinter dem Sieger in seiner Altersklasse U9. Ebenfalls Platz 2 belegten Philipp Demmler (Altersklasse U11, 1:16,73 Minuten), Emma Aumann (U13, 1:20,99 Minuten) und Florian Demmler (U13, 1:12,42 Minuten). Paul Aumann wurde Neunter (U15, 1:14,21 Minuten). Beim anschließenden Whip-Off-Contest zeigte Paul sein Können und belegte Platz 2 in der Wertung U16.