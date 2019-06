Erfolge für SG Dettingen bei Meisterschaften

Bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 in Heilbronn hat Annika Schepers für die SG Dettingen zwei Medaillen gewonnen. Im Hammerwurf holte sie Silber und im Kugelstoßen Bronze.

Den zweiten Platz im Hammerwerfen sicherte sich Annika Schepers mit 38,91 Metern, wobei eine bessere Weite, genau wie bei ihren Konkurrentinnen, der stumpfe Wurfring verhinderte. Die Kugel stieß die Dettinger Leichathletin auf 13,90 Meter – allerdings haderte Schepers mit dieser Weite, da sie nach eigenen Worten keinen Druck hinter die Kugel gebracht hatte. Im Weitsprung wurde sie mit sehr guten 5,39 Metern Vierte und verpasste die Bronzemedaille nur um die Winzigkeit von einem Zentimeter. Im Diskuswerfen qualifizierte sich Schepers für das Finale und ereichte am Ende den siebten Platz. Ebenfalls im Finale mit dem Diskus stand bei den baden-württembergischen Titelkämpfen Sophie Hellmuth, die mit neuer persönlicher Bestleistung von 28,65 Metern den achten Platz erreichte. Dies ist für die Athletin der SG Dettingen ein sehr erfreuliches Ergebnis, da sie nur als Fünfzehnte gemeldet war.

Persönliche Bestleistungen

In Ludwigsburg wurden die württembergischen Meisterschaften der U16 ausgetragen. Hier waren Katharina Renz in der Altersklasse W15 und Karolina Bloching und Anna-Maria Fiesel in der W14 am Start. Renz zeigte, dass sie auch bei den Spezialistinnen in den einzelnen Disziplinen mithalten kann, obwohl sie schwerpunktmäßig den Siebenkampf trainiert. Im Speerwurf erzielte sie mit 30,95 Metern eine neue persönliche Bestleistung und dies bedeutete am Ende den sechsten Platz. Den gleichen Platz belegte sie mit dem Diskus und einer Weite von 27,60 Metern – ebenfalls eine Bestleistung genauso wie die Zeit von 13,05 Sekunden über 80 Meter Hürden. Im Hürdensprint kommt Katharina Renz einer Zeit unter 13 Sekunden immer näher. Im Kugelstoßen erreichte sie auch das Finale und wurde mit 10,81 Metern Achte. Ihr weitester Stoß ging deutlich über elf Meter, jedoch hielt sie sich nicht im Ring und somit war der Versuch ungültig.

Karolina Bloching erreichte im Hochsprung ebenfalls den achten Platz mit 1,48 Metern. An der nächsten Höhe scheiterte sie nur sehr knapp. Über 100 Meter lief sie in 14,02 Sekunden nur knapp an ihrer Bestleistung vorbei. Über die Hürden erwischte sie keinen rhythmischen Lauf und blieb etwas unter ihren Möglichkeiten. Anna-Maria Fiesel verbesserte mit dem Speer ihre Bestleistung um zwei Meter auf 21,73 Meter und landete damit auf dem elften Platz unter den besten württembergischen Athletinnen ihres Alters. Im Hochsprung kam Fiesel bei böigem Wind nicht mit dem Anlauf zurecht und knüpfte nicht ganz an ihre Vorleistungen an.

Rekord für die SG Dettingen

Mit insgesamt fünf Athletinnen bei württembergischen Einzelmeisterschaften wurde ein interner Rekord aufgestellt, da sich noch nie so viele Leichtathletinnen der SG Dettingen in einem Jahr für diese Titelkämpfe qualifiziert hatten.