Ende Juli startet die Cool-Tour-Nacht

Keine hundert Tage mehr bis zur Cool-Tour-Nacht am 30. Juli des Turnvereins Dettingen an der Iller. Alle Mitwirkenden der Cool-Tour-Nacht befinden sich bereits in den Vorbereitungen. Neben den 14 verschiedenen Angeboten aus allen Bereichen wir auch die Bar- und Bistromeile geplant. Dafür gibt es ein neues Kochteam mit Heribert Kirchberger und Erna Harder. Nach vielen kulinarischen Überlegungen für ein vielseitiges Speisenangebot für alle Gäste war ein sogenanntes Probeessen angesagt. Ergänzend dazu soll es in diesem Jahr auch neu eine Bierinsel und eine mobile Cafebar für nächtliche Kaffeeliebhaber geben.