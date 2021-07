Emma Aumann sichert sich Platz eins

Bei der zwölften Ausgabe des Trumer Triathlons im Salzburger Land ist auch der TV Dettingen vertreten gewesen. Im Vorjahr konnte der Wettkampf coronabedingt nur virtuell durchgeführt werden.

Bei den Schülerinnen D belegte Sophia Aumann den vierten Platz. Zu absolvieren waren 50 Meter Schwimmen, 1,4 Kilometer Radfahren und 600 Meter Laufen. Im Wettbewerb der Schülerinnen C über 100 Meter Schwimmen, 2,7 Kilometer Radfahren und 1500 Meter Laufen belegte ihre Schwester Emma Aumann den ersten Platz und war dabei nach TVD-Angaben sogar schneller als der schnellste Junge in ihrer Altersklasse.

Rainer Aumann nahm an der Triple-Wertung teil. Dabei mussten an Tag eins drei Kilometer im Trumer See geschwommen werden, an Tag zwei eine Sprintdistanz absolviert werden und an Tag drei ein Triathlon über die Mitteldistanz. Dabei erreichte Rainer Aumann in der Masterwertung (40+) den ersten Platz. Die widrigen Wettbedingungen beim Radfahren mit starkem Dauerregen am Sonntag verlangten von den Teilnehmern höchste Konzentration und Durchhaltevermögen.