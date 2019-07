Emma Aumann sichert sich Platz eins

Emma Aumann vom TV Dettingen hat beim 4plus5-Mini-Triathlon in Ulm den ersten Platz im Schülerwettbewerb C der Mädchen (50 Meter Schwimmen, 500 Meter Laufen) belegt. Knapp mit vier Zehntel-Sekunden Rückstand auf die Drittplatzierte verpasste Annika Jost einen Podestplatz.

Der Wettkampf wurde auf dem Freibadgelände des SSV Ulm 1846 als Swim & Run, also mit den Disziplinen Schwimmen und Laufen, ausgetragen. Unterschiedliche Distanzen hatten die Nachwuchssportler dabei in den verschiedenen Altersklassen zu absolvieren. Tom Kwittung vom TV Dettingen wurde Dritter bei den Schülern C (50 Meter Schwimmen, 500 Meter Laufen). Ebenfalls mit einer starken Leistung erreichte Luca Baur den dritten Platz bei den Buben in der Jugend B (400 Meter Schwimmen, 2000 Meter Laufen).

Insgesamt nahmen 116 Kinder an der Veranstaltung teil.