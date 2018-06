Rainer Aumann vom TV Dettingen hat beim 13. Ulmer Einstein-Marathon im Citylauf über zehn Kilometer Platz zwei in seiner Altersklasse (AK) erreicht. Dies gelang auch Emma Aumann im Jugendlauf über 800 Meter.

Die Jugendläufe wurden am ersten Tag im Ulmer Stadion ausgetragen. Zuerst durften die Bambini eine Stadionrunde (400 Meter) zurücklegen. Mit dabei war auch Sophia Aumann vom TV Dettingen. Eine Zeitnahme und Platzierungen gab es nicht, der Spaß und das Erlebnis stand für den Nachwuchs im Vordergrund.

Der Start in den darauffolgenden Läufen erfolgte jeweils nach Jahrgang und Geschlecht getrennt. Emma Aumann belegte den sehr guten zweiten Platz über 800 Meter unter 155 Mädchen des Jahrgangs 2011. Die Siegerin war nur rund eine Sekunde schneller. Tom Kwittung und Marcel Manet (beide Jahrgang 2010) traten ebenfalls über 800 Meter an. Im Feld von mehr als 400 Teilnehmern konnten sie die Plätze 50 (Kwittung) und 77 (Manet) verbuchen.

Paul Aumann (Jahrgang 2009) belegte den 52. Platz unter mehr als 420 Teilnehmern über die 1200 Meter. Über diese Distanz trat auch Katharina Kwittung (Jahrgang 2008) an und wurde 52. Niklas Kwittung und Felix Jost (Jahrgang 2006) zeigten mit Platz 16 und 33 ebenfalls gute Leistungen im Feld der mehr als 200 Teilnehmer.

Am zweiten Tag ging Sebastian Kuhn beim Einstein-Halbmarathon mit weiteren rund 5000 Teilnehmern auf die Strecke. Als Ziel hatte er sich eine Zeit von unter 1:15 Stunden gesteckt. Dies erreichte er auch wegen einer guten Renneinteilung in 1:14:42 Stunden. Der Lohn: Platz acht in der Gesamtwertung und Rang vier in seiner Altersklasse. Larissa Sauter debütierte auf der Marathondistanz und legte auf Anhieb eine Zeit von 3:50:39 Stunden hin, die den neunten Platz in ihrer Altersklasse bedeutete. Rainer Aumann war einer von mehr 2800 Teilnehmern beim Citylauf über zehn Kilometer. Nach 36:58 Minuten kam er als Zehnter ins Ziel (2. AK M40). Niklas Kwittung hatte noch nicht genug vom Vortag und startete auch beim Gesundheitslauf über fünf Kilometer. In 22:25 Minuten belegte er den 84. Platz von knapp 1000 Teilnehmern.

Ergebnisse des TV Dettingen beim 13. Ulmer Einstein-Marathon

Schülerlauf (Jahrgang 2011/800 Meter): 2. Emma Aumann 3:40 Minuten;

Schülerlauf (Jahrgang 2010/800 Meter): 50. Tom Kwittung 3:34, 77. Marcel Manet 3:39;

Schülerlauf (Jahrgang 2009/1200 Meter): 52. Paul Aumann 5:19;

Schülerlauf (Jahrgang 2008/1200 Meter): 52. Katharina Kwittung 5:31;

Schülerlauf (Jahrgang 2006/1500 Meter): 16. Niklas Kwittung 5:58, 33. Felix Jost 6:15.

Marathon (42,195 km): 26. Larissa Sauter 3:50:39 Stunden (9. AK20)

Halbmarathon (21,095 km): 8. Sebastian Kuhn 1:14:42 (4. AK20).

Citylauf (10 Kilometer): 10. Rainer Aumann 36:58 Minuten (2. AK40).

Gesundheitslauf (5 Kilometer): 84. Niklas Kwittung 22:25 Minuten.